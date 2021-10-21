Надела строгий костюм: Пэрис Хилтон рассказала о насилии, пережитом в центре для трудных подростков

Надела строгий костюм: Пэрис Хилтон рассказала о насилии, пережитом в центре для трудных подростков

Актриса, модель, бизнесвумен и наследница многомиллионного состояния выступила на пресс-конференции у Капитолия.

Демократы Конгресса провели пресс-конференцию, чтобы обсудить жестокое обращение с детьми в специализированных учреждениях. Выступила на пресс-конференции и Пэрис, которая в подростковом возрасте была одним из таких детей. Из-за трудного характера родители отправили ее в частную школу-интернат Provo Canyon School.

Знаменитость рассказала, что в этом заведении она неоднократно повергалась абьюзу со стороны работников школы. По словам Хилтон, ее избивали, кричали, заставляли принимать неизвестные препараты, сотрудники мужского пола следили за тем, как она моется в душе, и даже отправляли в одиночное заключение без одежды в качестве наказания.

Пэрис Хилтон / Associated Press

"Это был самый болезненный и травмирующий опыт в моей жизни", - сказала Пэрис.

Пэрис Хилтон / Associated Press

На публике она выступила для того, чтобы рассказать о своем опыте и призвать президента США Джо Байдена и Конгресс принять базовый федеральный "билль о правах" для подростков в групповых центрах.

Пэрис Хилтон / Associated Press

Перед камерами Пэрис появилась в непривычно строгом образе, надев черный костюм. Волосы знаменитости были собраны в хвост, а на глаза она надела солнцезащитные очки.

Пэрис Хилтон / Associated Press

Свою речь Хилтон произносила очень эмоционально, еле сдерживая слезы.

“The multibillion dollar troubled teen industry has been able to mislead parents, school districts, child welfare agencies and juvenile justice systems for decades,” Paris Hilton says on Capitol Hill. https://t.co/tTxC3T0iBB pic.twitter.com/lvbXjJHKCv — ABC News (@ABC) October 20, 2021

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