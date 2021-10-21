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Надела строгий костюм: Пэрис Хилтон рассказала о насилии, пережитом в центре для трудных подростков

Надела строгий костюм: Пэрис Хилтон рассказала о насилии, пережитом в центре для трудных подростков

Пэрис Хилтон / Associated Press

Актриса, модель, бизнесвумен и наследница многомиллионного состояния выступила на пресс-конференции у Капитолия.

Демократы Конгресса провели пресс-конференцию, чтобы обсудить жестокое обращение с детьми в специализированных учреждениях. Выступила на пресс-конференции и Пэрис, которая в подростковом возрасте была одним из таких детей. Из-за трудного характера родители отправили ее в частную школу-интернат Provo Canyon School.

Знаменитость рассказала, что в этом заведении она неоднократно повергалась абьюзу со стороны работников школы. По словам Хилтон, ее избивали, кричали, заставляли принимать неизвестные препараты, сотрудники мужского пола следили за тем, как она моется в душе, и даже отправляли в одиночное заключение без одежды в качестве наказания.

Пэрис Хилтон / © Associated Press
Пэрис Хилтон / Associated Press

"Это был самый болезненный и травмирующий опыт в моей жизни", - сказала Пэрис.

Пэрис Хилтон / © Associated Press
Пэрис Хилтон / Associated Press

На публике она выступила для того, чтобы рассказать о своем опыте и призвать президента США Джо Байдена и Конгресс принять базовый федеральный "билль о правах" для подростков в групповых центрах.

Пэрис Хилтон / © Associated Press
Пэрис Хилтон / Associated Press

Перед камерами Пэрис появилась в непривычно строгом образе, надев черный костюм. Волосы знаменитости были собраны в хвост, а на глаза она надела солнцезащитные очки.

Пэрис Хилтон / © Associated Press
Пэрис Хилтон / Associated Press

Свою речь Хилтон произносила очень эмоционально, еле сдерживая слезы.

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