Надела строгое платье с голой спиной: супермодель Ирина Шейк на красной дорожке

В отличие от многих коллег, Ирина решила надеть платье без особых разрезов и декольте.

Супермодель Ирина Шейк прилетела из США в Саудовскую Аравию, чтобы посетить первый кинофестиваль Red Sea, который стартовал 6 декабря в городе Джидда. На мероприятие она надела однотонное строгое платье от бренда Mônot.

Ирина Шейк / Getty Images

Наряд имел длинные рукава, а единственным его украшением стал вырез на спине. Дополнила образ модель часами на руке, босоножками и очень лаконичным макияжем с красной помадой на губах.

Ирина Шейк / Getty Images

Мероприятие в Саудовской Аравии будет длиться до 16 декабря, и за это время гостям покажут картины местных режиссеров, а также некоторые международные кинохиты. Гостями первого дня фестиваля стали также модели Шанина Шейк, Алессандра Амбросио и актриса Хилари Суонк.

Также напомним, что совсем недавно Ирину Шейк видели в Нью-Йорке во время премьеры фильма Гильермо дель Торо "Аллея кошмаров", в котором сыграл Брэдли Купер. Вместе пара для фото не позировала, но все же много новых слухов о воссоединении вызвала.

Читайте также: