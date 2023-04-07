Надела свитер, как платье: София Вергара появилась на улице в эффектном образе

Это был образ, который, однозначно, привлекал внимание. Перед тем как зайти в здание, актриса остановилась, чтобы фотографы сделали несколько кадров.

Сейчас в США, в Пасадене, снимают 18-й сезон развлекательного талант-шоу America's Got Talent, несменными судьями которого являются супермодель Хайди Клум и актриса София Вергара. Знаменитостей практически ежедневно фотографируют по пути на съемки проекта, поэтому они стараются ответственно подходить к выбору нарядов - выбирают яркие и эффектные образы, а также не повторяют их.

Вчера София, которая снимается в шоу с 15-го сезона, надела черный свитер с надписью "Я ничего не добьюсь сегодня". Она носила свитер, как мини-платье, сочетав с полупрозрачными колготками и замшевыми сапогами-ботфортами.

Лук актриса дополнила солнцезащитными очками и сумкой Chanel на цепочке. Также она сделала лаконичную укладку, макияж и маникюр.

София Вергара / Фото: Getty Images

А вот вне съемок София проводит много времени с семьей. На странице в Instagram она опубликовала несколько забавных кадров с семейного праздника. На фото звезда позировала в платье с цветочным принтом в ее любимом фасоне.

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