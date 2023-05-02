Надела "То платье": Энн Хэтэуэй повторила культовый образ с булавками Элизабет Херли от Versace

Донателла Версаче и Энн Хэтэуэй решили отдать уважения Лагерфельду, создав один из самых знаменитых нарядов Versace из классических материалом Chanel.

Многие знаменитости для красной дорожки Met Gala-2023 выбирали архивные наряды, созданные немецким модельером Карлом Лагерфельдом, поскольку в этом году мероприятие было посвящено его таланту и многолетнему вкладу в мир моды. Однако актриса Энн Хэтэуэй решила отличиться и надела на мероприятие реплику платья, созданного модельером Джанни Версаче.

Наряд прославился в 1994 году тем, что его надела на премьеру фильма "Четыре свадьбы и одни похороны" малоизвестная тогда актриса Элизабет Херли.

Платье было настолько откровенным и сексуальным, что на следующий день после премьеры оказалось на первых полосах всех газет, а Херли сделало знаменитостью. В прессе его прозвали "То платье".

Элизабет Херли в 1994 году / Фото: Getty Images

Однако, в отличие от оригинала, платье Энн было выполнено из твидовой ткани, характерной для бренда Chanel, а также на груди платье украшали тканевые цветы - еще один узнаваемый элемент, который часто использовал Карл Лагерфельд.

Энн Хэтэуэй / Фото: Associated Press

Образ актриса дополнила высокой прической, туфлями на платформах и соответствующим жакетом из твида.

Энн Хэтэуэй / Фото: Associated Press

Компания на Met Gala Энн составила Донателла Версаче, выбравшая полупрозрачное нежно-розовое платье со стразами и корсетным верхом.

Энн Хэтэуэй и Донателла Версаче / Фото: Associated Press

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