Надела то же пальто: Сару Джессику Паркер сфотографировали во время съемок сериала "И просто так…"

Героиня сериала появится в вещи, которую мы на ней уже видели ранее.

57-летнюю Сару Джессику Паркер заметили на улице в Нью-Йорке, когда она снималась в очередном эпизоде сериала "И просто так…", ставшего сиквелом "Секса в большом городе". Актриса была полностью одета в клетчатые вещи.

Паркер сочетала кардиган и теплую длинную юбку. Верх наряда она дополнила широким поясом с шипами, а также в руке несла черный клатч-конверт.

Завершили образ несколько украшений, укладка и черные сапоги. Вероятно, весь образ на ней был от бренда Vivienne Westwood.

Сара Джессика Паркер / Фото: Getty Images

В этой сцене с актрисой появится Сара Рамирес, которая в первом сезоне "И просто так…" завоевала себе негативную славу, поскольку ее персонаж довольно экспрессивный, резкий и влюбляет в себя Миранду. Также героиня Сары является начальницей Кэрри, вероятно, поэтому они опять оказались в одном кадре. На Саре была кофта с капюшоном, жилетка и штаны-карго, которые она сочетала с ботинками и шапкой. Через плечо у актрисы висела сумка от бренда KARA.

Сара Джессика Паркер и Сара Рамирес / Фото: Getty Images

А вот что касается образа Паркер, то в этом клетчатом пальто мы ее уже видели ранее, но только тогда она его сочетала со шляпой и оригинальными нежно-голубыми сапогами.

Сара Джессика Паркер / Фото: Getty Images

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