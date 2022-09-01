Надела толстовку 20-летней давности: Аврил Лавин получила звезду на "Аллее славы"

На мероприятие рокерша пришла в клетчатом брючном костюме, который сочетала с топом, ботинками на высокой платформе и ярким макияжем. Также оригинальной была и прическа знаменитости, ведь некоторые пряди ее волос были выкрашены в оранжевый цвет.

Аврил Лавин / Фото: Associated Press

Во время фотосессии Аврил решила надеть свою старую темно-синюю толстовку с надписью "Скейтбординг - это не преступление". Как оказалось, этой толстовке больше 20 лет, и именно в ней певица была в 2001 году, когда 16-летней приехала в Лос-Анджелес и сфотографировалась на "Аллее славы".

Аврил Лавин / Фото: Associated Press

Все эти годы Аврил хранила толстовку как память и вот вчера решила надеть на удачу, сообщает Metro.

Аврил Лавин / Фото: Associated Press

Также певица принесла с собой старый снимок, на котором запечатлена как раз во время своей первой поездки в Лос-Анджелес.

Аврил Лавин / Фото: Associated Press

Поддержать певицу пришел ее жених Дерек Райан Смит и друзья Machine Gun Kelly и Джоэл Мэдден.

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