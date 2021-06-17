Надела топ без белья: Эмили Ратажковски продемонстрировала очередной смелый лук

Даже для обычных прогулок девушка выбирает максимально сексуальные наряды.

Эмили Ратажковски вышла на прогулку с мужем Себастьяном Беар-Маклардом. Они прогуливались по Нью-Йорку и о чем-то болтали, но больше внимание привлек наряд знаменитой модели, который она выбрала для этого выхода.

Дело в том, что на Эмили был экстравагантный и довольно смелый топ, открывающий ее грудь и демонстрирующий подтянутую фигуру. Сочетала она его с голубыми широкими джинсами и кедами. Волосы модель собрала и дополнила наряд своей любимой маленькой сумкой от Jw Pei, с которой недавно позировала для фото в Instagram. 4-месячного сына Сильвестра с парой не было на прогулке.

Эмили Ратажковски с мужем / Getty Images

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Напомним, 12 июня она продемонстрировала не менее эффектный образ, когда появилась на красной дорожке нью-йоркского кинофестиваля "Трайбека" в черном мини-платье от бренда Nensi Dojaka, которое имело прозрачные вставки на животе и спине, а также необычно выполненное декольте.

Платье Эмили сочетала с черным клатчем и лаконичными босоножками. На шее у модели висело украшение с рубином, а на лице она сделала легкий вечерний макияж.

Эмили Ратажковски / Getty Images

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