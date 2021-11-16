Надела топ из металла и немного переборщила с мейкапом: Эль Феннинг на церемонии

Надела топ из металла и немного переборщила с мейкапом: Эль Феннинг на церемонии

23-летняя актриса Эль Феннинг посетила 6-ю ежегодную церемонию вручения премии InStyle Awards.

Знаменитость появилась перед камерами в золотом топе в виде гигантских звеньев от Balmain из коллекции сезона весна-лето 2022, который Эль сочетала с черной макси-юбкой.

Коллекция Balmain прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / East News

Уникальное изделие изготовлено из металла и эффектно декорировано кристаллами. У Феннинг была фактически голая спина, а с топом отлично гармонировало золотой аксессуар на пальцах.

Также девушка распустила белокурые волосы и нанесла на лицо обильный макияж с румянами и красной помадой на губах. В тон помаде был сделан и маникюр звезды.

Эль Феннинг / Getty Images

На церемонии также присутствовали другие звезды: Миранда Керр, Николь Кидман, Зои Кравиц и Риз Уизерспун, Кая Гербер с мамой Синди Кроуфорд и другие. Смотрите больше фото в нашей галерее.

Эль Феннинг / Getty Images

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