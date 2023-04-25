Надела топ с фигурным декольте и брюки: 73-летняя Вера Вонг позировала на красной дорожке

Дизайнер Вера Вонг посетила гала-концерт в Нью-Йорке. 73-летняя знаменитость вышла на красную дорожку в обтягивающих черных брюках-клеш и эффектном топе на бретелях и застежкаж. Также у топа было глубокое фигурное декольте.

Вера Вонг / Фото: Getty Images

Волосы дизайнер распустила и сделала нюдовый макияж. Также она обула высокие каблуки, сделал белый маникюр и дополнила образ часами на запястье.

Вонг сфотографировалась на гала-концерте с коллегой - 63-летним дизайнером Майклом Корсом. Мужчина традиционно для себя выбрал простой черный костюм.

Вера Вонг и Майкл Корс / Фото: Getty Images

Также напомним, что в прошлом месяце президент США Джо Байден вручил Вере Вонг Национальную медаль искусств в Белом доме.

Вера Вонг и Джо Байден / Фото: Associated Press

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