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Надела тренч, как платье: модель Эмили Ратажковски в ярком образе на прогулке

Автор
Юлия КаранковскаяЮлия Каранковская
Дата публикации
Просмотры
1174
Время на прочтение
1 мин
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Надела тренч, как платье: модель Эмили Ратажковски в ярком образе на прогулке

Эмили Ратажковски / Фото: Getty Images

Модель выглядела в этом образе довольно эффектно.

Известная модель и писательница Эмили Ратажковски стала мишенью для фотографов в Нью-Йорке. Звезда привлекла внимание, поскольку надела очень яркий тренч абрикосового оттенка.

Верхняя одежда модели была от бренда Dorothee Schumacher и выполнена из кожи. Плащ она надела, как платье, сочетав с черными лосинами и сапогами с принтом "зебра".

Сапоги-трубы у девушки были от бренда Proenza Schouler, а вот черная сумка на плече - от Bottega Veneta. Также модель сделала макияж, шею украсила цепочкой с подвеской.

Эмили Ратажковски / © Getty Images
Эмили Ратажковски / Фото: Getty Images

Напомним, совсем недавно стало известно, что Ратажковски рассталась со своим мужем Себастьяном Беар-МакКлардом. Пара ничего публично не комментировала, но в Сеть все же просочилась информация, что причиной расставания стала измена Себастьяна. Сейчас девушка, возможно, встречается с комиком Питом Дэвидсоном.

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Дата публикации
Просмотры
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