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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
26
Время на прочтение
1 мин

Надела ультракороткие шорты: Кристен Стюарт удивила своим образом на красной дорожке

Её гранж-образ привлекал внимание, хотя актриса довольно часто так одевается.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
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Кристен Стюарт

Кристен Стюарт / © Associated Press

Большинство знаменитостей выбирают для красной дорожки вечерние платья, но у Кристен Стюарт на этот счет другое мнение. Звезда «Сумерек» уже не раз надевала на публичные мероприятия короткие шорты и вновь решила выбрать именно их для появления на премьерепремьере фильма-слэшера «Подростковый секс и смерть в лагере Миазма» в Лос-Анджелесе.

Кинопродюсер Мегги Маклин и актриса Кристен Стюарт / © Associated Press

Кинопродюсер Мегги Маклин и актриса Кристен Стюарт / © Associated Press

Стюарт надела ультракороткие шорты, чем привлекла внимание. Она сочетала их с серым топом и черным удлиненным жакетом. Также в образе можно заметить такие аксессуары, как очки, несколько украшений, а также белые носки и черные удобные кроссовки.

Кинопродюсер Мегги Маклин и актриса Кристен Стюарт / © Associated Press

Кинопродюсер Мегги Маклин и актриса Кристен Стюарт / © Associated Press

Сама она в фильме не снимается, но горячо его поддерживает — как настоящая поклонница независимого кино. В этой картине сыграла Джиллиан Андерсон, которая появилась на презентации в платье от бренда Miu Miu.

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Дата публикации
Количество просмотров
26
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