Надела винтажное платье и "стерла" брови: Эшли Грэм посетила афтепати в Лондоне

Модель plus-size решила быть в тренде – она осветлила брови.

Эшли Грэм посетила афтепати британского Vogue And Tiffany & Co., которое устроили после церемонии BAFTA.

Для вечеринки модель plus-size выбрала черное винтажное платье по фигуре на тонких бретельках от бренда John Galliano. Наряд имел высокий разрез и маленький черный цветок ниже одной бретельки.

Лук знаменитость дополнила серебряными босоножками на шпильках и миниатюрной голубой сумочкой, инкрустированной стразами.

Эшли Грэм / Фото: Getty Images

Эшли сделала волнистую укладку, а также французские маникюр и педикюр.

Особого внимания заслуживает макияж модели. Через одну деталь Грэм не сразу можно узнать – это брови, которые она осветлила, подражая бьюти-тренду. Создается впечатление, что Эшли просто "стерла" свои брови. Такого эффекта она добилась, нанеся на них белый консилер. Результат она закрепила светлой рассыпчатой пудрой.

Кроме того, Грэм акцентировала внимание на губах, накрасив их помадой шоколадного оттенка. Мейк она завершила длинными ресницами и бронзовыми румянами.

Напомним, Эшли Грэм посетила показ Richard Quinn, состоявшийся в рамках Недели моды в Лондоне. Она надела синий обтягивающий комбинезон. На талии был широкий синий пояс. Лук модель дополнила перчатками и цветочным кимоно.

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