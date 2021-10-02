В кожаном платье с акцентом: Ирина Шейк посетила светское мероприятие в Париже

В кожаном платье с акцентом: Ирина Шейк посетила светское мероприятие в Париже

В последнее время она отдает предпочтение только винтажным вещам.

Супермодель Ирина Шейк стала гостью традиционной вечеринки Карин Ройтфельд и журнала CR Fashion Book, который она создала после ухода с поста главного редактора французского Vogue. Мероприятие проходило в Париже, где Ирина сейчас активно работает на Неделе моды.

Для вечеринки Шейк выбрала необычный наряд - черное кожаное платье от бренда Helmut Lang. Впервые этот платье было представлено на подиуме в коллекции осень-зима 1997 года. Образ модель дополнила босоножками со спиралью и красной помадой.

Ирина Шейк / Getty Images

А еще несколько дней тому назад звезда очаровывала всех своим образом на открытии выставки работ французского модельера Тьери Мюглера. Тогда Ирина появилась тоже в винтажном платье представленом в 1997 году, но от брендом Mugler для кутюрной коллекции Les Insectes весна-лето.

Ирина Шейк / Getty Images

Читайте также: В кожаном комбинезоне и бюстье: Ирина Шейк на презентации бельевого бренда Рианны

Повседневный луки Ирины Шейк (14 фото)

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку