Надела винтажное платье: Оливия Родриго позировала в наряде, созданном Джоном Гальяно

21-летняя американская певица Оливия Родриго, которая является трехкратной обладательницей премии "Грэмми", еще и выпустила фильм-концерт для Netflix Olivia Rodrigo: GUTS World Tour. Премьера этого фильма состоялась в Лос-Анджелесе.

Для мероприятия девушка выбрала элегантное платье на тонких бретельках от Модного дома Dior. Это было двухслойное платье снизу у него была светлая подкладка, а свершу вязаная из черной ткани. Образ она дополнила красивым макияжем, укладкой с локонами и украшениями от Chopard.

Платье, которое надела Оливия создано модельером Джоном Гальяно для коллекции осень-зима 1998, который в те годы был креативным директором бренда. По сути это платье старше за саму Оливию, которая родилась только в 2003 году.

Оливия Родриго / Фото: Associated Press

На посту креативного директора этого бренда Гальяно пробыл с октября 1996 по март 2011 года и за это время успел создать много культовых вещей. Одним из самых знаменитых его творений было платье для принцессы Дианы, которое та надела на Met Gala в 1996 году.

Читайте также:

Образы Оливии Родриго (5 фото)