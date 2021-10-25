Надела винтажное платье: приемная дочь Анджелины Джоли очаровала новым образом на красной дорожке

Девушка выбрала в этот раз элегантное платье в греческом стиле.

Вчера на красную дорожку 16-го кинофестиваля в Риме Анджелина Джоли вышла с двумя своими дочерьми - 15-летней Шайло и 16-летней Захарой. Шайло надела короткое платье от Versace, но вот Захара отдала предпочтение более элегантному образу - белоснежному винтажному платью в греческом стиле.

Анджелин Джоли с дочерьми / Getty Images

Приобрела этот наряд девушка в магазине винтажных вещей The Kit Vintage, и сейчас на сайте марки висит отметка, что он продан. Платье красивое своей простотой, а также золотой отделкой, которая выполнена бисером.

Захара Джоли-Питт / Getty Images

На сайте также указано, что подкладка платья выполнена из шелка, а сзади на нем есть разрез до колен, который делает передвижения в нем более удобными, а также демонстрирует икры своей владелицы.

Вечерний образ Захара дополнила пышной укладкой, заколкой и босоножками на каблуках. Девушка опять красиво показала, что имеет отличное чувство стиля и готова давать жизнь не новым вещам, ведь на прошлой неделе появилась на красной дорожке в платье бренда Elie Saab своей мамы Анджелины, которое та впервые надела на "Оскар" в 2014 году.

Анджелина Джоли и Захара / Getty Images

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