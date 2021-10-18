Надела винтажное платье с акцентом: Натали Портман впервые за длительное время вышла в свет

Надела винтажное платье с акцентом: Натали Портман впервые за длительное время вышла в свет

Звезда появилась на мероприятии в Калифорнии.

Уже год голливудская звезда Натали Портман не появлялась на красных дорожках, но в минувшие выходные удивила всех поклонников, когда пришла в компании своего мужа Бенджамина Мильпье на ежегодный гала-концерт танцевального проекта в Лос-Анджелесе.

Для мероприятия Натали выбрала черное бархатное винтажное мини-платье от бренда Mugler. Наряд был очень необычного кроя с баской на бедрах и рукавами-фонариками, но особым акцентом в этом образе стало V-образное декольте, напоминающее бабочку.

Натали Портман / Getty Images

Образ Портман дополнила только лаконичными сережками-висюлькам, черными босоножками и вечерним макияжем. Волосы актрисы были просто уложены в прямую прическу.

Натали Портман / Getty Images

Также напомним, что в прошлом году "пропажу" актрисы связывали с новой беременностью, но эту информацию ни она, ни ее муж длительное время не комментировали, но, поскольку ситуация вышла из-под контроля, Натали решила лично опровергнуть слухи:

"Эй, значит так, я ни разу не беременна. Но, по всей видимости, в 2021 году все еще нормальными считаются спекуляции на тему тела женщины и комментирование ее форм", - заявила она.

После этого она удалила все личные фото и видео из своего Instagram, даже те, где были рецепты блюд.

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