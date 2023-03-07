Надела все черное: Хайден Панеттьери впервые появилась на красной дорожке после смерти брата

На мероприятии актриса старалась улыбаться, но в ее глазах читалась печаль.

Бывшая возлюбленная украинского боксера Владимира Кличка - американская актриса Хайден Панеттьери - посетила мировую премьеру фильма ужасов "Крик VI", где сыграла вместе с Дженной Ортегой и Кортни Кокс.

Актриса надела на красную дорожку шелковое черное мини-платье с высокой горловиной, которое дополнила длинным пальто с интересным полупрозрачным и асимметричным подолом.

В образе также присутствовали черные капроновые колготки и лаконичные туфли на ремешках.

Хайден Панеттьери / Фото: Associated Press

Наряд Хайден дополнила длинными серьгами, несколькими золотыми кольцами на руках, а также высокой прической и насыщенным макияжем глаз, которых хорошо сочетался с ее total black look.

Хайден Панеттьери / Фото: Associated Press

Это появление на красной дорожке стало первым для актрисы после печальных известий о смерти ее младшего брата Джэнсена Панеттьери, который ушел из жизни в возрасте 28 лет 19 февраля. Внезапная смерть Джэнсена была вызвана кардиомегалией - это увеличение размеров и массы сердца.

Всего за несколько часов до выхода на красную дорожку Панеттьери также дала свое первое интервью после потери младшего брата в программе Good Morning America, где ведущий Майкл Страхан выразил ей свои соболезнования.

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