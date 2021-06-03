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Надела все и сразу: актрису Кейт Мару сфотографировали в странном наряде

Надела все и сразу: актрису Кейт Мару сфотографировали в странном наряде

Кейт Мара / Getty Images

Образ у актрисы получился не очень удачным.

Звезду сериала "Карточный домик" 38-летнюю актрису Кейт Мара подловили в Лос-Анджелесе. Она для своей прогулки выбрала совершенно непрезентабельный образ, в котором сочетала бабуши, легинсы, футболку и бомбер цвета хаки. На талии Кейт завязала джинсовую рубашку.

Дополнила образ она солнцезащитными очками в светлой оправе. На лице у нее также была маска, ведь в Калифорнии носить ее обязательно даже на улице. А вот волосы актриса собрала в небрежную "мальвинку".

Кейт Мара / © Getty Images
Кейт Мара / Getty Images

Выходя на улицу по делам или на прогулки, Кейт практически никогда не заморачивается над луком. Часто ее образы состоят из спортивных вещей, конверсов и джинсовки.

© Getty Images
Getty Images

Просто, кстати, одевается и младшая сестра Кейт - актриса Руни Мара, известная по роли в фильме "Девушка с татуировкой дракона".

Руни Мара / © Getty Images
Руни Мара / Getty Images

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Г'ю Джекман і Деборра-Лі Фернес / © Getty Images
Деборра-Лі Фернес / © Getty Images
Г'ю Джекман / © Getty Images
Г'ю Джекман і Деборра-Лі Фернес / © Getty Images
Люсі Гейл / © Getty Images
Келлі Осборн / © Getty Images
Бен Аффлек і Ана де Армас / © Getty Images
Бен Аффлек і Ана де Армас / © Getty Images
Бен Аффлек / © Getty Images
Бен Аффлек і Ана де Армас / © Getty Images
Бен Аффлек і Ана де Армас / © Getty Images
Бен Аффлек і Анна де Армас / © Getty Images
Бен Аффлек і Анна де Армас / © Getty Images
Бен Аффлек і Ана де Армас / © Getty Images
Малін Акерман / © Getty Images
Малін Акерман / © Getty Images
Малін Акерман / © Getty Images
Ешлі Робертс / © Getty Images
Ешлі Робертс / © Getty Images
Ешлі Робертс / © Getty Images
Ешлі Робертс / © Getty Images
Ешлі Робертс / © Getty Images
Голді Хоун / © Getty Images
Голді Хоун / © Getty Images
Голді Хоун / © Getty Images
Голді Хоун / © Getty Images
Глое Терае / © Getty Images
Глое Терае / © Getty Images
Дженніфер Гарнер / © Getty Images
Дженніфер Гарнер / © Getty Images
Дженніфер Гарнер / © Getty Images
Г'ю Джекман / © Getty Images
Бен Аффлек и Ана де Армас / © Getty Images
Бен Аффлек и Ана де Армас / © Getty Images
Олівія Палермо / © Getty Images
Бен Аффлек / © Getty Images
Ельза Госк и Том Далі / © Getty Images
Ельза Госк / © Getty Images
Робін Райт и Климент Жироде / © Getty Images
Робін Райт и Климент Жироде / © Getty Images
Арнольд Шварценеггер / © Getty Images
Арнольд Шварценеггер / © Getty Images
Дженніфер Гарнер / © Getty Images
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