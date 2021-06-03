Надела все и сразу: актрису Кейт Мару сфотографировали в странном наряде

Образ у актрисы получился не очень удачным.

Звезду сериала "Карточный домик" 38-летнюю актрису Кейт Мара подловили в Лос-Анджелесе. Она для своей прогулки выбрала совершенно непрезентабельный образ, в котором сочетала бабуши, легинсы, футболку и бомбер цвета хаки. На талии Кейт завязала джинсовую рубашку.

Дополнила образ она солнцезащитными очками в светлой оправе. На лице у нее также была маска, ведь в Калифорнии носить ее обязательно даже на улице. А вот волосы актриса собрала в небрежную "мальвинку".

Кейт Мара / Getty Images

Выходя на улицу по делам или на прогулки, Кейт практически никогда не заморачивается над луком. Часто ее образы состоят из спортивных вещей, конверсов и джинсовки.

Getty Images

Просто, кстати, одевается и младшая сестра Кейт - актриса Руни Мара, известная по роли в фильме "Девушка с татуировкой дракона".

Руни Мара / Getty Images

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