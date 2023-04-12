Надела юбку с необычным вырезом: Кэти Холмс появилась в оригинальном наряде на мероприятии

У юбки был эффект мини в складку. Такой наряд смотрелся довольно смело.

Актриса Кэти Холмс посетила мероприятие в Нью-Йорке, посвященное выходу фильма "Редкие предметы", в котором она сыграла, а также выступила его режиссером и продюсером.

Звезду заметили во вторник, когда она выходила из 92NY - культурного и общественного центра, расположенный в Верхнем Ист-Сайде на Манхэттене.

Для мероприятия Кэти одела полосатую рубашку и необычную юбку из жаккардовой ткани, у которой был асимметричный подол и круглый вырез из-под которого виднелась белая ткань в виде белой мини-юбки в складку.

Кэти Холмс / Фото: Getty Images

Образ она дополнила белой сумкой и туфлями, на одном из которых тоже был круглый вырез.

Туфли Кэти Холмс / Фото: Getty Images

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