Надела жакет как платье на голое тело: актриса Алисия Сильверстоун привлекла внимание образом

Алисия Сильверстоун / © Getty Images

Алисия Сильверстоун пришла на церемонию вручения премии The Actor Awards & ELLE, которая состоялась в Лос-Анджелесе. Актриса выглядела необычно, но интересно, так как выбрала черное платье-жакет.

Алисия Сильверстоун / © Associated Press

Наряд был свободным и коротким, а также с объемными рукавами и двумя пуговицами спереди. Носила это платье актриса на голое тело, это было заметно благодаря глубокому декольте.

Также Алисия дополнила лук колготками, оригинальными туфлями с бантами и небольшой квадратной сумкой.

Алисия Сильверстоун / © Getty Images

Напомним, что недавно Алисия Сильверстоун рассказала, где сейчас ее наряды из культового фильма «Безголовые». Оказывается актриса все полностью раздала, о чем рассказала изданию People.

«После [„Безголовых“] я подумала: „О, мне нужна вся эта одежда, я буду носить ее“. Это была глупая идея, потому что я не была похожа на ту девушку. Кто это носит туфли „Мэри Джейн“ и высокие чулки везде и всюду?».

«В итоге я раздала всю одежду, потому что поняла, что это не работает в моей жизни. Я раздала ее по глупости», — добавляет Сильверстоун.