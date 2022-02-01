Надела жакет на голое тело: Эшли Робертс посетила премьерный показ сериала "Пэм и Томми"

Наряд знаменитости был гламурным и смелым.

Звезда группы The Pussycat Dolls и радиоведущая утреннего шоу Эшли Робертс вышла в свет. Знаменитость посетила закрытый премьерный показ сериала "Пэм и Томми", который рассказывает о браке и утечке скандального домашнее видео Памелы Андерсон и ее первого мужа Томми Ли.

Презентация мини-сериала состоялась в Лондоне в Odeon Luxe West End. Эшли появилась на мероприятии в ярко-розовом брючном костюме, декорированном стразами, и босоножках. Жакет наряда звезда надела на голое тело, дополнив образ лишь бриллиантовым украшением на шее и несколькими лаконичными серьгами в ушах.

Эшли Робертс / Getty Images

Ранее в подобном луке на Неделе моды в Париже появилась итальянский модный блогер Валентина Ферраньи. Девушка надела на показ Alexandre Vauthier Haute Couture 2022 тоже жакет на голое тело.

Валентина Ферраньи / Getty Images

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