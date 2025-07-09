Надела жакет на голое тело: Николь Кидман в маскулинном луке пришла на шоу Balenciaga

Николь Кидман / © Getty Images

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В Париже в рамках Недели высокой моды состоялось новое шоу бренда Balenciaga. Известный Модный дом презентовал публике коллекцию от кутюр на сезон осень-зима 2025-2026.

Николь появилась на показе, поскольку является амбассадором бренда. Она в этот раз блистала в черном костюме, который включал прямые брюки и жакет, который Николь носила на голое тело. Волосы она распустила, а также добавила к наряду черные очки, клатч и туфли. От украшений актриса отказалась.

Николь Кидман / © Getty Images

Напомним, что модельер Сабато де Сарно покинул Модный дом Gucci спустя два года работы и его место занял Демна Гвасалия. Модельер завершает свой путь в Balenciaga этим показом от кутюр.

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До Balenciaga Демна работал старшим дизайнером в Maison Margiela и Louis Vuitton, а в 2014 году вместе с братом Гурамом основал бренд Vetements.

Николь Кидман / © Associated Press Николь Кидман / © Associated Press Николь Кидман / © Associated Press Николь Кидман / © Associated Press Николь Кидман / © Associated Press Николь Кидман / © Associated Press Николь Кидман / © Associated Press Николь Кидман / © Associated Press Николь Кидман / © Associated Press Николь Кидман / © Associated Press Николь Кидман и Кит Урбан / © Associated Press Николь Кидман / © Associated Press Николь Кидман / © Getty Images Николь Кидман / © Getty Images Николь Кидман / © Getty Images Николь Кидман / © Credits Николь Кидман / © Associated Press Николь Кидман и Кит Урбан / © Getty Images Николь Кидман и Кит Урбан / © Associated Press Николь Кидман / © Associated Press Николь Кидман и Кит Урбан / © Getty Images Николь Кидман / © Getty Images Николь Кидман / © Getty Images Николь Кидман / © Associated Press Николь Кидман / © Associated Press Николь Кидман / © Associated Press Николь Кидман / © Associated Press Николь Кидман / © Associated Press Николь Кидман / © Getty Images Николь Кидман / © Associated Press Николь Кидман / © Getty Images Николь Кидман Николь Кидман / © Associated Press Николь Кидман / © Getty Images Николь Кидман / © Associated Press Николь Кидман / © Associated Press Николь Кидман / © Associated Press Николь Кидман / © Associated Press Николь Кидман / © Associated Press Николь Кидман / © Getty Images Николь Кидман / © Associated Press Николь Кидман / © Getty Images Николь Кидман / © Associated Press