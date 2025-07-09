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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
476
Время на прочтение
1 мин

Надела жакет на голое тело: Николь Кидман в маскулинном луке пришла на шоу Balenciaga

Николь выглядела просто, но в то же время дерзко и стильно.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Николь Кидман

Николь Кидман / © Getty Images

В Париже в рамках Недели высокой моды состоялось новое шоу бренда Balenciaga. Известный Модный дом презентовал публике коллекцию от кутюр на сезон осень-зима 2025-2026.

Николь появилась на показе, поскольку является амбассадором бренда. Она в этот раз блистала в черном костюме, который включал прямые брюки и жакет, который Николь носила на голое тело. Волосы она распустила, а также добавила к наряду черные очки, клатч и туфли. От украшений актриса отказалась.

Николь Кидман / © Getty Images

Николь Кидман / © Getty Images

Напомним, что модельер Сабато де Сарно покинул Модный дом Gucci спустя два года работы и его место занял Демна Гвасалия. Модельер завершает свой путь в Balenciaga этим показом от кутюр.

До Balenciaga Демна работал старшим дизайнером в Maison Margiela и Louis Vuitton, а в 2014 году вместе с братом Гурамом основал бренд Vetements.

Николь Кидман / © Associated Press

Николь Кидман / © Associated Press

Николь Кидман / © Associated Press

Николь Кидман / © Associated Press

Николь Кидман / © Associated Press

Николь Кидман / © Associated Press

Николь Кидман / © Associated Press

Николь Кидман / © Associated Press

Николь Кидман / © Associated Press

Николь Кидман / © Associated Press

Николь Кидман / © Associated Press

Николь Кидман / © Associated Press

Николь Кидман / © Associated Press

Николь Кидман / © Associated Press

Николь Кидман / © Associated Press

Николь Кидман / © Associated Press

Николь Кидман / © Associated Press

Николь Кидман / © Associated Press

Николь Кидман / © Associated Press

Николь Кидман / © Associated Press

Николь Кидман и Кит Урбан / © Associated Press

Николь Кидман и Кит Урбан / © Associated Press

Николь Кидман / © Associated Press

Николь Кидман / © Associated Press

Николь Кидман / © Getty Images

Николь Кидман / © Getty Images

Николь Кидман / © Getty Images

Николь Кидман / © Getty Images

Николь Кидман / © Getty Images

Николь Кидман / © Getty Images

Николь Кидман / © Credits

Николь Кидман / © Credits

Николь Кидман / © Associated Press

Николь Кидман / © Associated Press

Николь Кидман и Кит Урбан / © Getty Images

Николь Кидман и Кит Урбан / © Getty Images

Николь Кидман и Кит Урбан / © Associated Press

Николь Кидман и Кит Урбан / © Associated Press

Николь Кидман / © Associated Press

Николь Кидман / © Associated Press

Николь Кидман и Кит Урбан / © Getty Images

Николь Кидман и Кит Урбан / © Getty Images

Николь Кидман / © Getty Images

Николь Кидман / © Getty Images

Николь Кидман / © Getty Images

Николь Кидман / © Getty Images

Николь Кидман / © Associated Press

Николь Кидман / © Associated Press

Николь Кидман / © Associated Press

Николь Кидман / © Associated Press

Николь Кидман / © Associated Press

Николь Кидман / © Associated Press

Николь Кидман / © Associated Press

Николь Кидман / © Associated Press

Николь Кидман / © Associated Press

Николь Кидман / © Associated Press

Николь Кидман / © Getty Images

Николь Кидман / © Getty Images

Николь Кидман / © Associated Press

Николь Кидман / © Associated Press

Николь Кидман / © Getty Images

Николь Кидман / © Getty Images

Николь Кидман

Николь Кидман

Николь Кидман / © Associated Press

Николь Кидман / © Associated Press

Николь Кидман / © Getty Images

Николь Кидман / © Getty Images

Николь Кидман / © Associated Press

Николь Кидман / © Associated Press

Николь Кидман / © Associated Press

Николь Кидман / © Associated Press

Николь Кидман / © Associated Press

Николь Кидман / © Associated Press

Николь Кидман / © Associated Press

Николь Кидман / © Associated Press

Николь Кидман / © Associated Press

Николь Кидман / © Associated Press

Николь Кидман / © Getty Images

Николь Кидман / © Getty Images

Николь Кидман / © Associated Press

Николь Кидман / © Associated Press

Николь Кидман / © Getty Images

Николь Кидман / © Getty Images

Николь Кидман / © Associated Press

Николь Кидман / © Associated Press

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Дата публикации
Количество просмотров
476
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