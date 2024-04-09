Категория
Леди
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Надела жакет на голое тело: Зендея в роскошном белоснежном наряде появилась на премьере

Надела жакет на голое тело: Зендея в роскошном белоснежном наряде появилась на премьере

Зендея / Фото: Getty Images

Отказ от бюстгальтера придал образу смелости и эффектности.

27-летняя Зендея продолжает активно появляться на публике рекламируя фильм "Соперники", в котором сыграла одну из главных ролей. 8 апреля такое мероприятие состоялось в кинотеатре Барберини в Риме и на фотоколл девушка вышла в белоснежном аутфите.

Наряд Зендеи был от Calvin Klein и состоял из удлиненного жакета, который актриса носила на голое тело, и длинной прямой юбки, которую украшал высокий разрез сбоку.

Дополнила образ она украшениями с бриллиантами от ювелирного бренда Bulgari, макияжем, а также высокой прической.

Зендея / © Getty Images
Зендея / Фото: Getty Images

А вот несколькими часами ранее она также появилась перед камерами в Риме, но была в луке от бренда Loewe. Короткое платье усыпанное стразами Зендея сочетала с оригинальными белыми туфлями, которые были украшены теннисными мячами на каблуках.

Зендея / © Getty Images
Зендея / Фото: Getty Images

Читайте также:

Как Зендее всего за несколько лет удалось стать законодательницей моды для молодежи всего мира

Как Зендее всего за несколько лет удалось стать законодательницей моды для молодежи всего мира

Похожие темы:

Следующая публикация