Надела жакет на голое тело: Зендея в роскошном белоснежном наряде появилась на премьере

27-летняя Зендея продолжает активно появляться на публике рекламируя фильм "Соперники", в котором сыграла одну из главных ролей. 8 апреля такое мероприятие состоялось в кинотеатре Барберини в Риме и на фотоколл девушка вышла в белоснежном аутфите.

Наряд Зендеи был от Calvin Klein и состоял из удлиненного жакета, который актриса носила на голое тело, и длинной прямой юбки, которую украшал высокий разрез сбоку.

Дополнила образ она украшениями с бриллиантами от ювелирного бренда Bulgari, макияжем, а также высокой прической.

Зендея / Фото: Getty Images

А вот несколькими часами ранее она также появилась перед камерами в Риме, но была в луке от бренда Loewe. Короткое платье усыпанное стразами Зендея сочетала с оригинальными белыми туфлями, которые были украшены теннисными мячами на каблуках.

Зендея / Фото: Getty Images

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