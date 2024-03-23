Надела жакет с мишурой и гламурные колготки: 90-летняя Джоан Коллинз сходила на церемонию

Она выглядела очень гламурно и элегантно.

Актрисе Джоан Коллинз 90 лет, но не стоит думать, что в таком почтенном возрасте она ведет тихую жизнь. Актриса продолжает появляться на различных мероприятиях и вечеринках.

22 марта она вновь вышла на красную дорожку. Звезда появилась на церемонии вручения премии Inspiration Awards For Women, которая прошла в отеле The Landmark в Лондоне.

Надела на мероприятие Джоан Коллинз наряд черного цвета, который включал черное платье до колен с асимметричным подолом и рюшей, а также необычный черный жакет с длинными пайетками, которые напоминали мишуру.

Дополнила она лук сетчатыми колготками, на которых были маленькие стразы, а также сатиновыми слингбэками и множеством украшений. Макияж Коллинз сделала, как всегда, очень яркий, а прическу объемной.

Джоан Коллинз / Фото: Getty Images

Но это не единственное ее публичное появление за последнее время. Также совсем недавно она блистала на вечеринке Vanity Fair Oscar Party, на которую надела длинное платье изумрудного цвета.

Джоан Коллинз / Фото: Associated Press

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