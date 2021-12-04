Надела золотое платье с глубоким декольте: Анна Делло Руссо на премьере в Милане

Надела золотое платье с глубоким декольте: Анна Делло Руссо на премьере в Милане

Она, как всегда, выбрала самый стильный и яркий образ.

59-летняя "свободный" редактор Vogue, модница и коллекционер Анна Делло Руссо посетила вечеринку в Милане, которая была посвящена премьере нового реалити-шоу The Ferragnez.

На красной дорожке Анна появилась в традиционном для себя эффектном наряде. Она надела золотое платеь с оборками от французского модельера Alexandre Vauthier, которое украшало глубокое V-образное декольте и высокий разрез сбоку, демонстрирующий ногу. Дополнили этот аутфит золотые босоножки с камнями и массивные украшения.

Анна Делло Руссо / Associated Press

Также особенностью образа стал насыщенный макияж глаз.

Анна Делло Руссо / Associated Press

Реалити-шоу The Ferragnez, премьеру которого посетила Анна, будет рассказывать о жизни самого популярного модного блогера Кьяры Ферраньи и ее супруга - репера Fedez (Федерико Леонардо Лючия). Похоже, что Кьяры собирается стать новой Ким Кардашьян.

Читайте также: