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Надела золотое сари: супермодель Джиджи Хадид посетила звездное мероприятие в Индии

Автор
Юлия КаранковскаяЮлия Каранковская
Дата публикации
Просмотры
547
Время на прочтение
2 мин
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Надела золотое сари: супермодель Джиджи Хадид посетила звездное мероприятие в Индии

Джиджи Хадид / Фото: Associated Press

Наряд звезды был полностью создан вручную.

В Индии, в городе Мумбаи, состоялось открытие культурного центра Ниты Мукеш Амбани - заведение названо в честь местного миллиардера Мукеши Амбани и его супруги-филантропа Ниты Амбани. Семья пригласила на открытие множество звезд, среди которых была и американская супермодель Джиджи Хадид.

27-летняя девушка выбрала для этого мероприятия традиционный индийский наряд - сари. Однако образ Джиджи был от роскошного бренда Abu Jani Sandeep Khosla.

Наряд был богато расшит золотыми нитями, бисером, бусинами и украшен стразами. Верхняя часть образа - чоли - была полностью золотой и с широкими плечами, а вот нижняя юбка - лехенга-чоли - была в нежно-кремовом оттенке.

Джиджи Хадид / © Getty Images
Джиджи Хадид / Фото: Getty Images

Также Джиджи дополнила образ украшениями, которые у нее были от бренда Jacquie Aiche. Волосы модель собрала в тесный пучок, а на лице у нее был макияж в бежевых оттенках. На сари и лехенга-чоли также была сложная вышивка, сделаная полностью вручную. На своей странице в Instagram модель рассказала, что на создание этого наряда у бренда пошол год кропотливой работы. 

Джиджи Хадид / © Associated Press
Джиджи Хадид / Фото: Associated Press

В мероприятии также приняли участие британский актер Том Холланд, обладательница премии "Эмми" американская актриса Зендея, испанская звезда Пенелопа Крус и индийская модель и актриса Приянка Чопра.

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Дата публикации
Просмотры
547
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