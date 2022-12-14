Надели family look: Екатерина Бужинская залюбовала фото с детьми у елки

Певица и ее дети позировали в футболках с рукавами-тату.

Екатерина Бужинская опубликовала в Instagram милое фото со своими детьми – Дмитриком и Катей.

Звездная мама позировала с детьми у красиво наряженной елки. Они были одеты в яркий family look – красные футболки с длинными бежевыми тату-рукавами с украинским орнаментом как на вышиванке.

Бужинская сделала укладку с локонами и макияж с акцентом на красной помаде, в ушах были длинные серьги. Дочке она украсила голову цветочным венком.

Екатерина Бужинская с детьми / Фото: Instagram Екатерины Бужинской

В посте артистка мотивирует всех с помощью юмора бороться со стрессом.

"Смеяться, чтобы не плакать..." Умение смеяться над тяжелыми моментами снижает уровень негативных эмоций и создает положительные ощущения. Эти два эффекта помогают человеку лучше справляться с трудностями и воспринимать события менее травматично. Юмор – это действительно мощный и действенный инструмент борьбы со стрессом. Он – своеобразный щит для психики, защищающий ее от уничтожения. Наша главная цель – сохранить себя и детей, свое физическое и ментальное здоровье. Именно умение обращаться к юмору даже в самые темные времена спасает от глубокого отчаяния, а шутки и ирония действительно могут помочь человеку справиться, например, с потерей близкого… Не опускаем руки, держимся! Украинцы – лучшая нация в мире, и мы обязательно победим!" – написала Екатерина.

Напомним, Бужинская продемонстрировала красивый образ в вышиванке, цветочном венке и коралловом ожерелье.

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