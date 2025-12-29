ТСН в социальных сетях

6354
«Надеюсь, больше не увижу этот монтаж»: победительница «Холостяка-14» ответила подписчикам

Надин Головчук вышла на связь со своими фолловерами в соцсети и заинтриговала откровенным разговором.

Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Надин Головчук

Надин Головчук

Победительница реалити-шоу «Холостяк-14» — фотомодель Надин Головчук — вышла на связь со своими подписчиками в Instagram.

Девушка опубликовала в Stories видео с украшенной елкой и написала текст со словами благодарности тем, кто за нее болел и поддерживал. Головчук также заинтриговала, что есть много, о чем рассказать. Кроме того, она порадовалась, что больше не будет видеть монтаж проекта, намекая на то, что в шоу показали другую реальность.

«Мои дорогие, я благодарна за поздравления и поддержку, это то, чего не хватало на проекте. Есть много о чем говорить, будет интересно… Теперь только собрать все мысли в кучу и придумать, как высвободить все, точнее, в каком ключе. Радуюсь, что больше (надеюсь) не увижу этот монтаж. Теперь только пополнять ресурс, а не тратить его», — написала Надин.

