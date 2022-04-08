"Надеюсь, что такая песня у меня будет одна": Сергей Бабкин выпустил композицию о войне

"Надеюсь, что такая песня у меня будет одна": Сергей Бабкин выпустил композицию о войне

Артист презентовал видео на сингл о борьбе Украины против России.

Сергей Бабкин презентовал видео на песню "Далі ми самі". Композиция была написана и записана в марте 2022 года в городе Днепр, куда Бабкин вместе с семьей был вынужден эвакуироваться из Харькова.

Над песней также работали один из лучших в Украине духовых музыкантов Сергей Сидоренко и мультиинструменталист Александр Шульга. Автором видео выступил молодой режиссер Павел Зеленов.

"Не этой песней я хотел начинать свой творческий 2022 год. Как и все мы, украинцы, не так представлял свою весну. Но творчество и искусство никогда не останавливаются, как бы больно ни было, как бы ни было сложно. Оно есть, оно существует независимо от обстоятельств, оно резонирует, плачет и кричит, все чувствует и все слышит.

Эта песня навсегда для меня останется особенной. Будет напоминать мне о сегодняшних днях, о том, что нам всем пришлось пережить, что навсегда изменило нашу жизнь. Это замыкание в системе невозможно было представить, невозможно было увидеть в самых страшных снах!

Очень надеюсь, что такая песня у меня будет одна, и я не успею написать чего-нибудь подобного. Ибо скоро все закончится — будет наша победа и наступит мир. Наша страна станет расцветать! Не заново, а выйдет на новый уровень, на высоту своего полета. Примет невероятную силу духа, сплоченности, любви. Каждая жизнь будет иметь смысл!" – сказал Сергей.

В апреле Сергей Бабкин проведет серию благотворительных акустических вечеров в городах Германии. Как уроженец и почетный гражданин Харькова, города, который ежедневно испытывает ожесточенные артиллерийские обстрелы и бомбежки, Сергей собирает средства для лечения детей родного города, пострадавших от войны. На камерном концерте прозвучат как сольные композиции Бабкина, так и песни легендарной группы 5nizza.

Прибыль от издания песни и монетизации на YouTube будет перечислена Харьковской Областной Детской Клинической больнице №1.

Каждый может приобщиться к помощи и перечислить средства:

Коммунальное некоммерческое предприятие Харьковского областного совета "Областная детская клиническая больница N1"

код ЕГРПОУ 02003706

ИНН 020037020307

UA463510050000026003878996461 в АО "УкрСиббанк"

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