"Надеюсь, почувствуете эту боль": Надя Дорофеева заинтриговала дуэтной песней со строчками Тараса Шевченко

Артистка анонсировала премьеру новой композиции.

Надя Дорофеева опубликовала в Instagram черно-белое фото, на котором запечатлена печальная. Она также заинтриговала поклонников анонсом своей дуэтной песни с Артемом Пивоваровым, премьера которой намечена на 3 июня.

Надя Дорофеева / Фото: Instagram Нади Дорофеевой

Артистка призналась, что в композиции, написанной Артемом, использованы строки нашего Великого Кобзаря Тараса Шевченко.

"Строки Тараса Шевченко, звучащие в нашей с @pivovarovmusic песни, были написаны, когда он был далеко от Родины и очень скучал. Как и миллионы украинцев сейчас, он мечтал вернуться домой…

3 июня вы услышите наш релиз и, надеюсь, почувствуете эту боль и надежду", – написала Надя.

Напомним, известный пес Патрон признался подписчикам в Instagram, что он мечтает лизнуть Дорофееву.

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