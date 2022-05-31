"Надеюсь, почувствуете эту боль": Надя Дорофеева заинтриговала дуэтной песней со строчками Тараса Шевченко

Артистка анонсировала премьеру новой композиции.
Надя Дорофеева опубликовала в Instagram черно-белое фото, на котором запечатлена печальная. Она также заинтриговала поклонников анонсом своей дуэтной песни с Артемом Пивоваровым, премьера которой намечена на 3 июня.
Артистка призналась, что в композиции, написанной Артемом, использованы строки нашего Великого Кобзаря Тараса Шевченко.
"Строки Тараса Шевченко, звучащие в нашей с @pivovarovmusic песни, были написаны, когда он был далеко от Родины и очень скучал. Как и миллионы украинцев сейчас, он мечтал вернуться домой…
3 июня вы услышите наш релиз и, надеюсь, почувствуете эту боль и надежду", – написала Надя.
Напомним, известный пес Патрон признался подписчикам в Instagram, что он мечтает лизнуть Дорофееву.
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