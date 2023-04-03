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Надя Дорофеева мини-юбкой с разрезом подчеркнула стройные ноги и похвасталась новым маникюром

Надя Дорофеева мини-юбкой с разрезом подчеркнула стройные ноги и похвасталась новым маникюром

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
1104
Время на прочтение
1 мин
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Надя Дорофеева мини-юбкой с разрезом подчеркнула стройные ноги и похвасталась новым маникюром

Надя Дорофеева / Фото: Instagram Нади Дорофеевой

Артистка примерила стильную обновку.

Надя Дорофеева продемонстрировала подписчикам в Instagram свой новый стильный образ, в котором устроила импровизированный фотосет.

Артистка предстала в черном свитшоте с надписью, из-под которого выглядывал белый ворот рубашки, и черной мини-юбке с разрезом, которая прекрасно подчеркнула ее стройные ноги.

Надя Дорофеева / © Instagram Нади Дорофеевой
Надя Дорофеева / Фото: Instagram Нади Дорофеевой

Аутфит Надя дополнила кроссовками и носками молочного оттенка.

Надя Дорофеева / © Instagram Нади Дорофеевой
Надя Дорофеева / Фото: Instagram Нади Дорофеевой

Рубашку она украсила цепочкой с подвеской с изображением глаза. Дорофеева сделала милую прическу с двумя нижними пучками, выпустив спереди пряди, а также макияж с черными стрелками и стразами на носу.

Надя Дорофеева / © Instagram Нади Дорофеевой
Надя Дорофеева / Фото: Instagram Нади Дорофеевой
Надя Дорофеева / © Instagram Нади Дорофеевой
Надя Дорофеева / Фото: Instagram Нади Дорофеевой

Певица также похвасталась новым маникюром.

Надя Дорофеева / © Instagram Нади Дорофеевой
Надя Дорофеева / Фото: Instagram Нади Дорофеевой

Напомним, ранее Дорофеева примеряла полупрозрачное платье по фигуре с обнаженной спиной.

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Дата публикации
Просмотры
1104
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