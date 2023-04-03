Надя Дорофеева мини-юбкой с разрезом подчеркнула стройные ноги и похвасталась новым маникюром

Артистка примерила стильную обновку.
Надя Дорофеева продемонстрировала подписчикам в Instagram свой новый стильный образ, в котором устроила импровизированный фотосет.
Артистка предстала в черном свитшоте с надписью, из-под которого выглядывал белый ворот рубашки, и черной мини-юбке с разрезом, которая прекрасно подчеркнула ее стройные ноги.
Аутфит Надя дополнила кроссовками и носками молочного оттенка.
Рубашку она украсила цепочкой с подвеской с изображением глаза. Дорофеева сделала милую прическу с двумя нижними пучками, выпустив спереди пряди, а также макияж с черными стрелками и стразами на носу.
Певица также похвасталась новым маникюром.
Напомним, ранее Дорофеева примеряла полупрозрачное платье по фигуре с обнаженной спиной.
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