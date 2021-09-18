Надя Дорофеева подчеркнула стройные ноги мини-юбкой с принтом "собачий зуб"

Артистка любит хвастаться стильными аутфитами перед фолловерами.
Надя Дорофеева опубликовала в Instagram новое фото, на котором продемонстрировала стильный пикантный лук.
Певица предстала в черной футболке и мини-юбке с принтом "собачий зуб", которая идеально подчеркнула ее стройные ноги.
Аутфит артистка дополнила черными лоферами и прозрачными белыми носками с принтом смайлика.
Волосы ее были распущены, на лице – макияж с акцентом на глазах, а на шее висел кулон на цепочке. Позировала Дорофеева у белой стенки, подняв сомкнутые руки вверх.
Ранее Надя похвасталась стройной фигурой в полосатом купальнике перед зеркалом.
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