Надя Дорофеева подчеркнула стройные ноги мини-юбкой с принтом "собачий зуб"

Артистка любит хвастаться стильными аутфитами перед фолловерами.

Надя Дорофеева опубликовала в Instagram новое фото, на котором продемонстрировала стильный пикантный лук.

Певица предстала в черной футболке и мини-юбке с принтом "собачий зуб", которая идеально подчеркнула ее стройные ноги.

Надя Дорофеева / Instagram Нади Дорофеевой

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Аутфит артистка дополнила черными лоферами и прозрачными белыми носками с принтом смайлика.

Волосы ее были распущены, на лице – макияж с акцентом на глазах, а на шее висел кулон на цепочке. Позировала Дорофеева у белой стенки, подняв сомкнутые руки вверх.

Ранее Надя похвасталась стройной фигурой в полосатом купальнике перед зеркалом.

Надя Дорофеева / Instagram Нади Дорофеевой

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