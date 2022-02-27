Надя Дорофеева со слезами записала обращение: "Нет ничего дороже жизней. И неважно, из какой ты страны"

Надя Дорофеева со слезами записала обращение: "Нет ничего дороже жизней. И неважно, из какой ты страны"

Надя Дорофеева вслед за Настей Каменских со слезами на глазах обратилась к российским и белорусским матерям.

В видео Надя, буквально рыдая, призвала прекратить войну. Певица сказала, что сейчас молчать – это преступление и призвала белорусских и российских матерей не отпускать своих сыновей на войну.

Как и многим людям сейчас, Дорофеева сказала, что ей и ее родным, друзьям очень страшно. В посте под видео певица написала:

"Простите меня за эмоции. По-другому эти слова не могу произнести. Пожалуйста, прекратите распространять ненависть друг к другу. Давайте вспомним, что мы все ЛЮДИ. Нет ничего дороже жизней. И неважно, из какой ты страны".

Ранее Надя уже попросила аудиторию из России помочь остановить войну. Артистка написала эмоциональный пост о том, что ей страшно, но из Киева она уезжать не собирается. Надя также обратилась к своим русским поклонникам и друзьям, чтобы те помогли остановить эту войну. А украинцев попросила не паниковать. Ранее такой же пост опубликовала Настя Каменских.

Читайте также: