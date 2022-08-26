Категория
Леди
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Надя Дорофеева в цветочном мини-платье сходила в галерею

Дата публикации
Просмотры
928
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Надя Дорофеева в цветочном мини-платье сходила в галерею

Надя Дорофеева / Фото: Instagram Нади Дорофеевой

Артистка посетила выставку украинского художника.

Надя Дорофеева сходила в галерею на выставку картин "Дмитрий Молдованов. Гопакует Чернобай". В Instagram Stories певица показала снимки оттуда. Ей очень понравилось искусство.

© Instagram Нади Дорофеевой
Фото: Instagram Нади Дорофеевой
© Instagram Нади Дорофеевой
Фото: Instagram Нади Дорофеевой

Для культурного похода Надя выбрала свое любимое очень короткое красное платье с цветочным принтом и полуобнаженной спиной. Наряд она скомбинировала с сандалиями на грубой подошве и черной сумкой. Волосы Дорофеева распустили.

Надя Дорофеева / © Instagram Нади Дорофеевой
Надя Дорофеева / Фото: Instagram Нади Дорофеевой

Ранее артистка показала селфи после душа. Она позировала в вишневой рубашке, с мокрыми волосами и без макияжа. На шее у нее было жемчужное ожерелье.

Читайте также:

Похожие темы:

Следующая публикация