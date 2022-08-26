Надя Дорофеева в цветочном мини-платье сходила в галерею

Артистка посетила выставку украинского художника.
Надя Дорофеева сходила в галерею на выставку картин "Дмитрий Молдованов. Гопакует Чернобай". В Instagram Stories певица показала снимки оттуда. Ей очень понравилось искусство.
Для культурного похода Надя выбрала свое любимое очень короткое красное платье с цветочным принтом и полуобнаженной спиной. Наряд она скомбинировала с сандалиями на грубой подошве и черной сумкой. Волосы Дорофеева распустили.
Ранее артистка показала селфи после душа. Она позировала в вишневой рубашке, с мокрыми волосами и без макияжа. На шее у нее было жемчужное ожерелье.
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