Надя Дорофеева в цветочном мини-платье сходила в галерею

Надя Дорофеева сходила в галерею на выставку картин "Дмитрий Молдованов. Гопакует Чернобай". В Instagram Stories певица показала снимки оттуда. Ей очень понравилось искусство.

Фото: Instagram Нади Дорофеевой

Фото: Instagram Нади Дорофеевой

Для культурного похода Надя выбрала свое любимое очень короткое красное платье с цветочным принтом и полуобнаженной спиной. Наряд она скомбинировала с сандалиями на грубой подошве и черной сумкой. Волосы Дорофеева распустили.

Надя Дорофеева / Фото: Instagram Нади Дорофеевой

Ранее артистка показала селфи после душа. Она позировала в вишневой рубашке, с мокрыми волосами и без макияжа. На шее у нее было жемчужное ожерелье.

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