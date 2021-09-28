Накидка с историей: девушка узнала в наряде A$AP Rocky одеяло, сшитое ее прабабушкой

Необычная история приключилась в США после Met Gala, который в этом году был посвящен американской моде.

На бале костюмов одними из главных звезд стали певица Рианна и ее возлюбленный рэпер A$AP Rocky. Но если Рири выбрала полностью черный лук от Balenciaga, то ее спутник - наряд от бренда Эли Рассел Линнетц ERL, который напоминал лоскутное одеяло.

Рианна и A$AP Rocky / Associated Press

Как оказалось позже, то именно одеялом эта накидка рэпера и была. Тайна раскрылась, когда девушка по имени Сара заметила, что на бал костюмов A$AP Rocky пришел в точной копии одеяла ее прабабушки, которое родственники незадолго до светского мероприятия отдали на благотворительность в комиссионный магазин.

Поискав в интернете информацию о дизайнере, Сара наткнулась на статью в Vogue, где рассказывалось, что Эли Рассел Линнетц живет на юге Калифорнии, а его студия располагается недалеко от района Венис, где живет и Сара и ее семья.

"Я попросила маму поискать фотографии того самого одеяла на нашей старой кровати. Кажется, прабабушке Мэри удалось посетить Met Gala вместе с A$AP Rocky и ERL", - написала девушка в Instagram.

Сам дизайнер рассказал, что вместе с рэпером долго думали, как показать тему бала. В результате было придумано создать элегантный костюм, поверх которого A$AP Rocky должен был надеть накидку, которая напоминала бы традиционное американское лоскутное одеяло. Дизайнер хотел, чтобы вещь действительно была уникальной и с историей, поэтому отправился искать накидку на секонд-хенде в Южной Калифорнии.

A$AP Rocky на Met Gala / Associated Press

Одеяло было сшито прабабушкой Сары для ее матери. Девушка призналась, что очень рада тому, что эта вещь побывала на Met Gala, и никаких претензий к бренду не имеет, и деньги ей тоже не нужны.

"Я опубликовала это, потому что мне показалось замечательным, что то, что моя прабабушка сделала из любви к моей матери, в конечном итоге было использовано для создания потрясающего художественного произведения удивительно талантливыми людьми, они вывели это на новый уровень", - написала она.

Рианна и A$AP Rocky / Associated Press

A$AP Rocky на Met Gala / Associated Press

A$AP Rocky на Met Gala / Associated Press

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