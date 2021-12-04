"Наконец мы одни": Андрей Задворный прокомментировал свою победу в шоу "Холостячка"

Избранник Златы Огневич показал фото с финальной церемонии и поделился впечатлениями о счастливом для него завершении проекта.

3 декабря завершился второй сезон романтического реалити-шоу "Холостячка-2". В финале главная героиня – певица Злата Огневич – выбрала 32-летнего предпринимателя Андрея Задворного, которому ответила взаимностью и приняла его предложение руки и сердца.

В Instagram Андрей опубликовал романтический снимок с финальной церемонии, на котором он обнимает артистку и хочет поцеловать.

Андрей Задворный и Злата Огневич/Instagram

Под фото мужчина прокомментировал свою победу в шоу:

"Даже не верится, что все позади. Я стою и улыбаюсь, смотрю на нее и все читаю на лице. Больше нет "кажется", "а может", есть ответ в ее глазах. Потом на устах. Потом отовсюду слышатся восторженные возгласы, канонада шампанских залпов, но в ушах звон, сердце бьется, а глаза застилает пелена. Что все? Как все? Не может быть… точно все)? В этот момент в душе трепет и легкость. Наконец мы одни, я беру ее за руку и увожу туда, где будем только мы вдвоем, будем начинать новую главу - познавать друг друга в тишине…"

А Злата, в отличии от Андрея, в посте о своем выборе призналась ему в любви. Интересно, почему Задворный ни слова не написал о своих чувствах?

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