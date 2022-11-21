Наконец-то не в Chanel: Марго Робби появилась на мероприятии в потрясающем зеленом платье

На протяжении длительного времени звезда надевала на публику только образы от Chanel, но в последнее время отказалась от этого бренда. Возможно, контракт актрисы и Модного дома закончился.

Актриса Марго Робби посетила мероприятие вручения наград Governors Awards, которое прошло в Fairmont Century Plaza в Лос-Анджелесе. Перед камерами звезда "Отряда самоубийц" появилась в эффектном зеленом платье в греческом стиле от бренда Bottega Veneta из коллекции весна-лето 2023.

Марго Робби / Фото: Associated Press

Платье было выполнено из плотной атласной ткани на одно плечо. Верхняя и нижняя части наряда были соединены золотой деталью в виде узла на талии.

Украшала этот однотонный наряд драпировка.

Марго Робби / Фото: Associated Press

Образ актрисы дополнили золотые украшения от бренда Sidney Garber - серьги и браслеты на запястьях. Также визажисты сделали Робби нежный макияж с золотыми тенями.

Марго Робби / Фото: Associated Press

Напомним, что на протяжении многих лет Марго сковывал контракт с Модным домом Chanel, поэтому на все публичные мероприятия актриса надевала вещи только от этого бренда. Вероятно, в этом году контракт завершился и его решили не продлевать, поскольку уже неоднократно актриса надевает наряды от других брендов. Многие поклонники же очень рады, что эта эра Chanel завершилась, поскольку часто образы красавицы были слишком скучными.

Читайте также: