Наконец-то не в лосинах: Люси Хейл вышла на прогулку в новом образе

Наконец-то не в лосинах: Люси Хейл вышла на прогулку в новом образе

Звезда комедии "Мой любимый враг" вышла за напитком с подругой.

Актрису Люси Хейл сфотографировали в Лос-Анджелесе папарацци, когда она вышла за напитком. Впервые за длительное время знаменитость была одета не в спортивный образ, а в джинсы и кофту. Через плечо у Люси висела серая сумка с бахромой и широким ремешком.

Дополнили лук знаменитости черные ботинки на каблуке и ее любимые солнцезащитные очки Ray-Ban.

Люси Хейл / Getty Images

А вот в Instagram актриса поделилась с поклонниками очень лаконичным луком, на котором запечатлена в черном свитере и с практически незаметным макияжем.

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