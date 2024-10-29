Наконец-то не в мини: Натали Портман блистала в черном платье, но такое носила ранее другая звезда

Актриса прибыла на 68-ю церемонию вручения премии "Золотой мяч" в Париже.
Обычно оскароносную звезду Натали Портман мы видим на светских мероприятиях в мини-платьях, которые подчеркивают ее ноги и миниатюрность, поэтому длинный бархатный наряд немного удивил. Как амбассадор и давний хороший друг Дома Christian Dior, Натали опять отдала предпочтение их наряду.
Актриса надела элегантное темно-синее платье со свободным лифом и V-образным декольте, которое украшал пояс в виде жгута.
Наряд она дополнила украшениями в виде цветов, обувью на каблуках, маникюром черного цвета и объемной прической с легкими локонами.
Однако Портман не единственная, кто носил подобное платье. В очень похожем наряде от Christian Dior появилась на мероприятии Golden Globes актриса Дженнифер Лоуренс. Наряд она тогда дополнила обувью от Aquazzura и украшениями от ювелирного бренда Tiffany & Co.
Кстати, звезда "Голодных игр" Дженнифер Лоуренс сейчас беременна вторым ребенком. У нее и ее мужа Кука Марони также есть сын Сай.
Читайте также:
- В черном мини с пикантным декольте: Натали Портман на шоу Stella McCartney в Париже
- В мини-юбке и грубых ботинках: Натали Портман сходила на шоу Dior
- Опять в мини-юбке: Натали Портман посетила Олимпиаду в Париже