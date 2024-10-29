Наконец-то не в мини: Натали Портман блистала в черном платье, но такое носила ранее другая звезда

Обычно оскароносную звезду Натали Портман мы видим на светских мероприятиях в мини-платьях, которые подчеркивают ее ноги и миниатюрность, поэтому длинный бархатный наряд немного удивил. Как амбассадор и давний хороший друг Дома Christian Dior, Натали опять отдала предпочтение их наряду.

Актриса надела элегантное темно-синее платье со свободным лифом и V-образным декольте, которое украшал пояс в виде жгута.

Наряд она дополнила украшениями в виде цветов, обувью на каблуках, маникюром черного цвета и объемной прической с легкими локонами.

Натали Портман / Фото: Associated Press

Однако Портман не единственная, кто носил подобное платье. В очень похожем наряде от Christian Dior появилась на мероприятии Golden Globes актриса Дженнифер Лоуренс. Наряд она тогда дополнила обувью от Aquazzura и украшениями от ювелирного бренда Tiffany & Co.

Дженнифер Лоуренс / Фото: Associated Press

Кстати, звезда "Голодных игр" Дженнифер Лоуренс сейчас беременна вторым ребенком. У нее и ее мужа Кука Марони также есть сын Сай.

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