Наконец-то побрила подмышки: дочь Мадонны опять привлекла внимание на мероприятии

Она выбрала для своего появления эффектный и гламурный наряд, а также внесла небольшие изменения в образ.

На прошлой неделе 26-летняя дочь Мадонны попала в неприятную ситуацию - из-за опоздания девушку не пустили на показ новой коллекции бренда Marc Jacobs, который проходил в Нью-Йорке. Но уже вчера Лурдес Леон пришла на церемонию "Грэмми", на которой тоже привлекла всеобщее внимание.

Во-первых, Лурдес решила намекнуть своим образом на уже ставший каноническим образ матери - у ее красного платья от бренда Area, усыпанного стразами, был конический лиф, напоминающий те, в который ее мать выступала на пике своей популярности.

Образ девушка дополнила сумкой-авоськой, босоножками и ярким макияжем, в котором особо оригинально смотрелись губы, накрашенные в технике омбре.

Лурдес Леон / Фото: Associated Press

На шее и в ушах у Лурдес были украшения с бриллиантами.

Лурдес Леон / Фото: Associated Press

Во-вторых, она пришла на шоу не одна, а в компании подруги - Тринити Вигорски. Девушки провокационно позировали перед камерами - держались за руки, прижимались друг к другу и целовались. Дружат Лурдес и Тринити уже много лет и недавно намекнули, что они будут вместе работать над песней. Тринити пришла на "Грэмми" с ног до головы одетая в лук от Mugler.

Лурдес Леон и Тринити Вигорски / Фото: Getty Images

И нельзя не отметить еще одну вещь. Лурдес опять позировала перед камерами, подняв руки, чтобы продемонстрировать свои подмышки, которые в этот раз решила все же побрить. Ранее на красных дорожках она появилась с волосами в этой части тела, поскольку выступает за бодипозитив и поддерживает движение #freeyurpits (освободи свои подмышки).

Лурдес Леон / Фото: Getty Images

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