Наконец-то прежняя Кэрри: новые кадры Паркер в безумном наряде со съемок сериала

Актрису подловили во время работы, и ее образ идеально соответствует экранному персонажу.

В эти выходные в Нью-Йорке стартовали съемки сериала And Just Like That... с Сарой Джессикой Паркер, Синтией Никсон и Кристин Дэвис в главных ролях. Вчера звезду подловили за работой в лаконичном белом платье-плиссе длины миди, которое костюмеры сочетали пудрово-розовом плащом и белыми трендовыми мюлями, но этот образ показался нам немного скучноватым, хоть и отлично подходил актрисе.

Также читайте Находка за 5 долларов: история знаменитой белой пачки Кэрри Брэдшоу

А вот сегодня Сара Джессика Паркер появилась на съемочной площадке во все красе и в образе который на сто процентов подходил персонажу ее героини - Кэрри Брэдшоу.

Актриса продефилировала для одной из сцен сериала в комбинезоне кремового цвета с интересными деталями на брюках, который сочетала с атласным жакетом в цветочный рисунок.

Сара Джессика Паркер / Getty Images

Дополнили этот эффектный образ аксессуары: радужные босоножки на высоком каблуке, шляпка-таблетка, которую актриса надела немного наискось и аж две сумки через плече. Интересно, что шляпку героини украшали розовые перья и нам эта деталь напомнила свадебный образ Кэрри из полнометражного фильма "Секс в большом городе".

Сара Джессика Паркер в роли Кэрри Брэдшоу / Getty Images

Читайте также: Они снова вместе: Сара Джессика Паркер встретилась с коллегами по сериалу "Секс в большом городе"

Образы Сары Джессики Паркер (21 фото)

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку