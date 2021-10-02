Наконец-то совместный выход: Тина Кунаки и Венсан Кассель посетили показ Valentino

В Париже продолжается Неделя моды, в рамках которой различные бренды представляют свои новые коллекции весна-лето 2022.
В последнее время начали ходить слухи о расставании Тины Кунаки и ее мужа Венсана Касселя, ведь пара практически нигде не появлялась вместе, а на всех светские тусовки Тина посещает или одна, или в компании друзей. Но вот, наконец-то, все эти домыслы развеялись, ведь пара вышла в свет вместе.
Тина и Венсан посетили показ бренда Valentino в Париже. 24-летняя модель надела фиолетовое платье с перьями от Valentino, которое сочетала с красными лакироваными туфлями на высокой платформе и коричневой сумкой, а вот Венсан сочетал в своем образе брюки, белую рубашку, кардиган и пальто. Акцентом в образе актера стали кроссовки и шарф на шее.
На прошлой неделе Тина побывала на миланской неделе моды. Тогда она стала гостьей показа бренда Missoni.
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