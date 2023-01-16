Наконец-то в красивом образе: Марго Робби надела роскошное голубое платье от Versace

Актриса Марго Робби опять вышла на красную дорожку, чтобы посетить презентацию картины "Вавилон", где она сыграла главную роль. В этот раз премьера состоялась на родине звезды в Австралии.

В Государственном театре в Сиднее она появилась в потрясающем голубом платье от бренда Versace с необычной фигурной линией декольте, тонкими бретельками и драпировкой на бедрах. Также у платья был высокий разрез, который украшало красное кружево.

Дополнили образ актрисы голубые босоножки на каблуках, легкие локоны и лаконичный макияж. Маникюр звезда тоже сделала нюдовым.

Марго Робби / Фото: Getty Images

Этот образ очень удивил, ведь в последнее время поклонники актрисы не одобряли ее появления на красных дорожках, ругая образы, которые она и ее стилист выбирали. Также длительно время на важные мероприятия звезда надевала исключительно Chanel, поскольку сотрудничала с этим Модным домом. Вероятно, прислушавшись к критике, девушка решила выбрать что-то более эффектное, чтобы подчеркнуть свою красоту.

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