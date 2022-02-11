Вышла на связь: Эшли Грэм показала первое фото с новорожденными сыновьями

В начале января стало известно, что модель plus size Эшли Грем стала мамой во второй раз. Она родила двойню.

И вот спустя почти месяц отсутствия в соцсетях, модель опубликовала первое фото с сыновьями. Грем сидит на диване, кормит одного из детей грудью, а в подписи пишет:

"Малачи и Роман - мои мальчики - лучшие учителя и самое большое напоминание о том, что я могу делать сложные вещи. Это было нелегко, но оно того стоило. До сих пор не могу поверить, что у меня трое детей не могу дождаться, чтобы скоро поделиться с вами историей своих родов и послеродовым путешествием ❤️", - написала Эшли.

Снимок, скорее всего, был сделан ее мужем Джастином Эрвином.

У пары, напомним, также есть старший сын Айзек, ему 18 января исполнилось два года.

Эшли Грем со старшим сыном / instagram.com/theashleygraham

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