- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 137
- Время на прочтение
- 2 мин
"Накорми свою жену, ты же повар": Бруклина Бекхэма упрекают в исхудавшем виде Николы на фоне скандала
Общество обеспокоила новая фигура 31-летней Николы. Похудела девушка из-за стресса или с помощью модных сейчас препаратов — неизвестно.
Старший сын Виктории и Дэвида Бекхэмов — 26-летний Бруклин — опубликовал серию фотографий со своей женой Николой и вызвал шквал новых обсуждений в Сети. Пара, проживающая в США, поехала отдохнуть за город на фоне семейной драмы с родителями парня.
На фото заметно, что они проводили время на ранчо Сан-Исидро в Монтесито, которое расположено совсем рядом с герцогом и герцогиней Сассекскими, которые также отдыхали там. Гарри даже снял там свое сенсационное интервью с Андерсоном Купером после выхода книги «Запасной». Стоимость одной ночи в таком отеле около 4 тысяч долларов.
Однако не цена отдыха обеспокоила пользователей, а внешний вид Николы. В многочисленных комментариях многие написали, что за Никола заметно похудела и выразили беспокойство за ее здоровье, а также просят Бруклина, известного своей любовью к приготовлению пищи, накормить жену.
«Неужели его еда настолько плоха?»
«Спина Никогда кажется такой страшной — все кости торчат…»
«Твоя жена иногда должна есть то, что ты готовишь и подаешь…»
«Он шеф, а она не ест?»
«Я очень обеспокоен ее здоровьем. Похоже, у нее расстройство пищевого поведения».
«Эй, парень… твоей жене надо есть».
«Накорми свою жену, бро, ты же шеф-повар».
Напомним, что недавно весь мир всколыхнули признания Бруклина Бекхэма, который решил впервые сделать заявление и рассказать, почему он прекратил общаться с родителями. По его словам, конфликт назревал в течение длительного времени и был вызван рядом событий и ссор между его семьей и женой Николой Пельтц. Особенно отношения родителей и невестки обострились во время подготовки к свадьбе, которая состоялась весной 2022 года. Сейчас пара не общается с семьей Бруклина.