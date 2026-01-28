ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
137
Время на прочтение
2 мин

"Накорми свою жену, ты же повар": Бруклина Бекхэма упрекают в исхудавшем виде Николы на фоне скандала

Общество обеспокоила новая фигура 31-летней Николы. Похудела девушка из-за стресса или с помощью модных сейчас препаратов — неизвестно.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц

Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц / © Instagram Бруклина Бекхэма

Старший сын Виктории и Дэвида Бекхэмов — 26-летний Бруклин — опубликовал серию фотографий со своей женой Николой и вызвал шквал новых обсуждений в Сети. Пара, проживающая в США, поехала отдохнуть за город на фоне семейной драмы с родителями парня.

На фото заметно, что они проводили время на ранчо Сан-Исидро в Монтесито, которое расположено совсем рядом с герцогом и герцогиней Сассекскими, которые также отдыхали там. Гарри даже снял там свое сенсационное интервью с Андерсоном Купером после выхода книги «Запасной». Стоимость одной ночи в таком отеле около 4 тысяч долларов.

Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц / © Instagram Бруклина Бекхэма

Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц / © Instagram Бруклина Бекхэма

Однако не цена отдыха обеспокоила пользователей, а внешний вид Николы. В многочисленных комментариях многие написали, что за Никола заметно похудела и выразили беспокойство за ее здоровье, а также просят Бруклина, известного своей любовью к приготовлению пищи, накормить жену.

Бруклин Бекхэм, Никола Пельтц со своей собакой Лембом / © Instagram Бруклина Бекхэма

Бруклин Бекхэм, Никола Пельтц со своей собакой Лембом / © Instagram Бруклина Бекхэма

Никола Пельтц с собакой Лембом / © Instagram Бруклина Бекхэма

Никола Пельтц с собакой Лембом / © Instagram Бруклина Бекхэма

«Неужели его еда настолько плоха?»

«Спина Никогда кажется такой страшной — все кости торчат…»

«Твоя жена иногда должна есть то, что ты готовишь и подаешь…»

«Он шеф, а она не ест?»

«Я очень обеспокоен ее здоровьем. Похоже, у нее расстройство пищевого поведения».

«Эй, парень… твоей жене надо есть».

«Накорми свою жену, бро, ты же шеф-повар».

Никола Пельтц со своей собакой Лембом / © Instagram Бруклина Бекхэма

Никола Пельтц со своей собакой Лембом / © Instagram Бруклина Бекхэма

Напомним, что недавно весь мир всколыхнули признания Бруклина Бекхэма, который решил впервые сделать заявление и рассказать, почему он прекратил общаться с родителями. По его словам, конфликт назревал в течение длительного времени и был вызван рядом событий и ссор между его семьей и женой Николой Пельтц. Особенно отношения родителей и невестки обострились во время подготовки к свадьбе, которая состоялась весной 2022 года. Сейчас пара не общается с семьей Бруклина.

Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц со своей собакой Лембом / © Instagram Бруклина Бекхэма

Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц со своей собакой Лембом / © Instagram Бруклина Бекхэма

Дата публикации
Количество просмотров
137
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie