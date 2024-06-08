Накрутила длинные волосы: очаровательная Деми Мур посетила премьеру фильма в Нью-Йорке

Актриса выглядела роскошно и была в отличном настроении, ведь это было очень важное для нее мероприятие.

61-летняя Деми Мур посетила премьеру документального фильма Brats, мероприятие состоялось в рамках кинофестиваля "Трайбека" в Нью-Йорке. Перед камерами звезда блистала в белоснежном образе от бренда Schiaparelli из коллекции прет-а-порте весна-лето 2024.

Деми Мур / Фото: Associated Press

Наряд состоял из короткого жилета и свободных белоснежных штанов, которые украшали золотые крупные пуговицы и заклепки. Этот стильный образ актриса дополнила оригинальными туфлями с имитацией пальцев, золотыми массивными серьгами и браслетом.

Также визажисты Мур сделали ей красивый нежный макияж, а завершала образ роскошная прическа - ее длинные угольно-черные волосы были уложены в легкие волны.

Деми Мур / Фото: Associated Press

В фильме, презентацию которого посетила звезда, рассказывается история так называемой Brat Pack ("Братской стаи") - это группа молодых актеров, которые часто появлялись вместе в подростковых фильмах о взрослении в 1980-х годах. В эту "стаю" входила и Мур, ведь ее актерская карьера началась как раз в тот период. Также в эту группу входили: Эмилио Эстевес, Энтони Майкл Холл, Роб Лоу, Эндрю Маккарти, Джадд Нельсон, Молли Рингвальд и Элли Шиди.

Наряды от Schiaparelli актриса в последнее время одевает очень часто. Одним из самых эффектных ее появлений в этом бренде на публике стал выход на красную дорожку Каннского кинофестиваля - в платье с необычным бантом она пришла на премьерный показ фильма "Вещество", в котором сыграла.

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