Накрутила волосы и надела шелковое платье: Анджелина Джоли на премьере фильма "Мария"

Актриса появилась в необычном для себя образе, ведь ее прически всегда более лаконичны.

Голливудская суперзвезда и одна из самых красивых женщин в мире - актриса Анджелина Джоли - прибыла на премьеру фильма "Мария", который презентовали публике на фестивале AFI в Лос-Анджелесе.

Анджелина Джоли / Фото: Associated Press

Она привлекла на этом мероприятии особое внимание и не только из-за того, что сыграла в фильме главную роль, а из-за своего нового имиджа. Дело в том, что 49-летняя Джоли накрутила волосы в объемную прическу с локонами и сделала яркий макияж с яркой-красной матовой помадой на губах. Макияж глаз при этом у нее был более лаконичным.

Что касается наряда, то актриса отдала предпочтение шелковому жемчужному платью в пол. Ее наряд был выполнен в стиле 30-х годов. Дополнила образ Анджелина темной накидкой ассиметричного дизайна.

Анджелина Джоли / Фото: Associated Press

Также актриса обула туфли на каблуках и надела набор золотых украшений с камнями - серьги и браслет на запястье.

Анджелина Джоли / Фото: Associated Press

Этот наряд актрисы был похож на тот, который выбрала для недавнего выхода в свет ее дочь Захара. 19-летняя девушка выбрала элегантное платье от Модного дома Saint Laurent, которое тоже было в стиле 30-х годов.

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