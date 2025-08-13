ТСН в социальных сетях

Шоу-бизнес
97
1 мин

Намек на культовый стиль Кэрри Брэдшоу: Линдсей Лохан появилась в особых босоножках

Голливудская звезда надела обувь, как у Паркер.

Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Линдсей Лохан

Линдсей Лохан / © Associated Press

Актриса Линдсей Лохан вернулась к своей культовой роли и вместе с Джеми Ли Кертис представила вторую часть фильма «Еще одна чумовая пятница». На премьеру в Нью-Йорке она пришла в кастомном белом платье от Jacquemus с фатином на юбке, а также в паре босоножек в леопардовый принт.

Линдсей Лохан / © Associated Press

Линдсей Лохан / © Associated Press

Образ актрисы очень напомнил культовый лук Кэрри Брэдшоу — героини Сары Джессики Паркер в сериале «Секс в большом городе».

Линдсей Лохан / © Associated Press

Линдсей Лохан / © Associated Press

Дело в том, что в заставке к сериалу героиня появляется как раз в фатиновой пачке и точно таких же леопардовых босоножках от Jimmy Choo. Модель называется Leo и впервые появилась в 1998 году, а благодаря сериалу стала культовой.

Сара Джессика Паркер в сериале «Секс в большом городе»

Сара Джессика Паркер в сериале «Секс в большом городе»

