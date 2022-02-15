Намекает на пополнение: Бруклин Бекхэм сделал трогательный подарок Николе Пельтц

Виктория и Дэвид Бекхэм отлично воспитали сына Бруклина.

Своей невесте Николе Пельтц парень преподнес на День влюбленных не один, а сразу несколько букетов белых роз. Никола опубликовала сториз у себя на странице в Instagram и написала: "Я очень сильно тебя люблю, Бруклин".

Букеты дополняла милая записка, в которой Бруклин, как говорят подписчики их аккаунтов в соцсетях, намекал на том, что пара, возможно, ожидает пополнения.

Никола Пельтц / Instagram Николы Пельтц

"С Днем святого Валентина, детка, ты мой лучший друг, и ты заслуживаешь лучшего дня, ты продолжаешь делать меня самым счастливым человеком в мире, и я не могу дождаться, когда назову тебя своей женой. Ты будешь лучшей мамой в мире, и мне так повезло, что я могу называть тебя своей ХХ", - написал Бекхэм. Поклонники озадачились, так Бруклин намекает на то, что они с Николой ждут первенца, или говорит абстрактно о времени, когда у них появятся дети?

Что же касается свадьбы, то ее подробности не разглашаются. Но предполагают, что она состоится уже весной. Сейчас пара проводит встречи с люди, которые будут организовывать это масштабное мероприятие.

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