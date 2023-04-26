Намекает на премьеру "Барби" образами: Марго Робби вышла на публику в розовом мини и топе-бюстье

Чем ближе премьера, тем чаще Марго появляется на публике в главном цвете фильма.
32-летняя австралийская актриса Марго Робби совсем скоро появится в одной из самых гламурных и ярких комедий этого года - фильме о культовой кукле от Mattel Барби. Она сыграет в этой романтической истории главную роль, поэтому в последнее время всячески продвигает грядущую премьеру своими образами.
25 апреля Марго в очередной раз появилась на публике одетая вся в ярко-розовый цвет. Она посетила презентацию Warner Bros. Pictures в Лас-Вегасе, где вместе с коллегой по фильму Райаном Гослингом, который сыграет Кена, пообщалась с журналистами.
Актриса была одета в образ Барби-шик - короткую юбку с запахом в розовую клетку виши и топ-бюстье в ретро-стиле. Наряд девушки был от бренда Prada.
Также она распустила волосы, сделала очень простой и лаконичный макияж, обула розовые мюли на каблуках от Christian Louboutin и украсила уши серьгами-сердечками от Jessica McCormack. Несмотря на то, что Марго уже не сотрудничает с брендом Chanel на постоянной основе, амбассадором которого она была на протяжении нескольких лет, на сцену в этот раз она вышла в лаконичном браслете со стразами от этого бренда, который украшал ее ногу.
В украинском прокате фильм "Барби" выйдет 20 июля 2023 года.
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